KIJK. Vrouw (25) sloopt incheckbalie en valt medewerkster aan wanneer ze vlucht mist en kinderen zoek zijn: “Vind mijn kinderen!”

Beelden tonen eenden die dwangmatig moeten eten in Frankrijk, GAIA roept Colruyt op om foie gras uit de rekken te halen

De Franse dierenrechtenorganisatie L214 maakte undercoverbeelden van eenden die onder dwang gevoederd worden in Frankrijk. De dieren worden gebruikt voor de productie van foie gras voor verschillende merken. De omstandigheden waarin de dieren moeten leven, zijn schokkend. Zo worden ze tegen een rooster geplet om het voederen te vergemakkelijken. In Vlaanderen stopt de productie van foie gras op 1 januari, maar toch wordt de omstreden delicatesse nog ingevoerd om te verkopen. GAIA dringt er bij Colruyt op aan om de samenwerking met het Franse bedrijf onmiddellijk stop te zetten. Bekijk de beelden in bovenstaande reportage.

22 december