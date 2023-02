KIJK. Vrijwilligers zoeken en redden dieren na aardbeving in Turkije

Het mirakel van Erzin: dit Turkse stadje bleef als enige overeind na verwoesten­de aardbeving

Eén stadje midden in de verwoesting is overeind gebleven na de aardbeving in Turkije. In Erzin, waar zo’n 40.000 mensen wonen, viel geen enkele dode en het stadje ziet er eigenlijk niet anders uit dan vóór de aardbeving. Puur geluk zeggen sommigen, maar volgens de burgemeester is er meer aan de hand.