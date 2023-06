KIJK. Vreemde uitspraak van Biden tijdens speech over wapenbeleid gaat de wereld rond: “God, bewaar de Koningin”

De Amerikaanse president Joe Biden sloot zijn recente speech over het wapenbeleid af met: “God, bewaar de Koningin!”. Het opmerkelijke moment gaat de wereld rond. Het Witte Huis zegt dat Biden op dat moment reageerde op iemand uit het publiek. Maar critici stellen weer de vraag in hoeverre Biden in voldoende gezondheid verkeert om voor een tweede keer verkozen te worden als president.