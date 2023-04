KIJK. Vlaming die “zonder uitweg” vastzit in het midden van de gevechten in Soedan: “Ik heb een afscheidsvideo gemaakt voor mijn zoon”

Te midden van de zware gevechten in Soedan zitten heel wat mensen vast in hun huizen of appartementen, vaak zonder toegang tot voedsel, drinkwater en elektriciteit. Zo is er ook voor Vlaamse duiker Henri Hemmerechts (53) “geen uitweg” uit de hoofdstad Karthoem, waar hij al sinds zaterdag omringd wordt door militair geweld. Hemmerechts was voor zijn job in Soedan toen de gevechten uitbraken. De Vlaming probeert er de moed in te houden, klinkt het in een van zijn livestreams op Facebook, maar weet ook dat hij zich moet voorbereiden op het ergste.

Amper slapen, eten en drinkwater doseren, stroom opsparen en de bijna constante schoten en explosies om hem heen. Dat is nu de realiteit van de duiker. “Ik zwem met haaien als beroep, maar voor het eerst in mijn leven heb ik een afscheidsvideo gemaakt voor mijn zoon”, klinkt het in een interview van Reuters.

Hemmerechts getuigt in een video op Facebook dat hij zaterdag, op 15 april, op het punt stond om Khartoem te verlaten. Hij zat al in het vliegtuig toen de luchthaven opeens werd geviseerd, waardoor hij de chaotische situatie moest ontvluchten. Sindsdien zit de Vlaming vast in Soedan. Zijn exacte locatie deelt hij niet om veiligheidsredenen. “Het is beter dat ze niet weten waar de Europeanen zitten”, klinkt het.

Quote Hulp zal niet komen. Niet voor een lange tijd. Henri Hemmerechts

“We hebben een schuilkelder gemaakt want de aanvallen komen te dichtbij”, getuigt Hemmerechts. “We hebben heel wat voorzorgsmaatregelen genomen en het zou heel moeilijk zijn om hier binnen te geraken, maar het is duidelijk dat dit nog even zal duren.” Vandaag konden Hemmerechts en zijn metgezellen een eerste poging om hun schuilplaats binnen te dringen afweren. “Onze barricades hielden stand. We zijn voorlopig weer veilig. Hier hadden we ons op voorbereid”, want één ding is duidelijk voor hem: “Hulp zal niet komen. Niet voor een lange tijd.”

Rantsoeneren, Rantsoeneren...

Sinds de gevechten zaterdag uitbraken, publiceert Hemmerechts op zijn Facebookprofiel TheOceanRoamer dagelijkse updates van zijn situatie in de Soedanese hoofdstad. Zaterdagmiddag werden het water en de elektriciteit afgesloten, schrijft hij. Een generator op Diesel voorziet zijn groep nu van elektriciteit, maar die kan dat ook niet oneindig lang doen. Elke dag moet hij, of een van zijn metgezellen, nu de straten op om de generator aan en uit te zetten. Eergisteren werd Hemmerechts zo bijna geraakt door een raket die neerkwam op het gebouw naast hem. Het is dus levensgevaarlijk maar nodig, want hij heeft geen idee hoeveel Diesel er nog in de generator zit. En als die op is, valt hun enige bron van elektriciteit volledig weg.

Ook drinkwater moet gedoseerd worden, maar vanochtend liet Hemmerechts weten op zijn sociale media dat het erop lijkt dat de waterleiding opnieuw werkt. Dat water is echter niet drinkbaar, dus moet het op de een of andere manier nog gefilterd worden.

Bij de gevechten in Soedan zijn al minstens 270 mensen gedood en 2.600 gewond geraakt, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie, die zich beroept op het ministerie van Volksgezondheid van Soedan.

KIJK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan