HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. "Oekraïense droneaan­val veroor­zaakt explosie in munitiede­pot op de krim”, auto- en treinver­keer tijdelijk stilgelegd

Herlees hier al het nieuws van zaterdag 22 juli over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gesproken over een herlancering van de internationale graandeal. De VS bevestigen ondertussen dat het Wagner-leger niet meer meevecht in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin heeft furieus gereageerd op de beslissing van Polen om troepen te sturen naar de grens met Wit-Rusland.