KIJK. Vierjarige jongen verdwaalt in het bos: trouwe viervoeter wijkt geen seconde van zijn zijde en kan politie alarmeren

Drie nieuwe advocaten sluiten rijtje van controver­siële juristen aan Trumps zijde

Ex-president Donald Trump versleet de voorbije jaren advocaten aan ijltempo. De raadsmannen en -vrouwen moeten hem voortdurend bijstaan in hachelijke situaties en Trump geeft zelf toe dat het geen gemakkelijke taak is. “Ik zeg soms tegen een advocaat: ‘Weet je zeker dat je me wilt vertegenwoordigen? Ik denk dat je een fout maakt. Waar heb je het voor nodig?” vertelde hij maandag op Fox News. Zijn nieuwe juridische team sluit zich nu aan bij het bonte gezelschap Trump-advocaten waarmee we de voorbije jaren mochten kennismaken.