KIJK. Vierduizend zwaarbewapende agenten en soldaten brengen beruchte bendeleider ‘Fito’ naar extra beveiligde gevangenis in Ecuador

Spaanse nudisten willen hun naaktstran­den terug: “Die toeristen komen hier zitten met hun kleren aan, wij voelen ons ongemakke­lijk!”

Een nudistenfederatie uit Catalonië heeft het helemaal gehad met alle toeristen die doodleuk in hun bikini’s en zwembroekjes op de naaktstranden in de Spaanse regio komen zitten. De organisatie vecht nu terug met een campagne, en wil ook samenzitten met de Catalaanse regering. Hun boodschap is duidelijk: kleren uit, of wegwezen! Toch?