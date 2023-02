KIJK. Vertegenwoordiger geeft op Russische staatstelevisie toe dat er enorm tekort is aan onderdelen in Rusland

Amerikaan­se man vrijgela­ten 28 jaar na onterechte veroorde­ling voor moord, hele rechtzaal in tranen

Lamar Johnson, een Amerikaanse man die bijna 28 jaar lang in de gevangenis zat voor een moord, is gisteren vrijgelaten nadat zijn veroordeling ongedaan gemaakt is. Johnson werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Marcus Boyd in 1994 maar is de moord altijd blijven ontkennen.