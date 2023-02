KIJK. Vermeende partner van Poetin noemt Russische media “belangrijk oorlogswapen”

LIVE. Vrees voor meer dan 20.000 doden, Verlinden: “Na ‘go’ van Turkije kunnen medische teams B-Fast vertrekken”

Na de zware aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië zijn al meer dan 4.800 doden geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat de dodentol na de aardbevingen in Turkije en Syrië in de komende weken kan verachtvoudigen. Reddingswerkers zetten alles op alles om mensen vanonder het puin te halen, maar de weeromstandigheden bemoeilijken die reddingsacties. Vanuit alle delen van de wereld zijn reddingswerkers of hulpgoederen onderweg naar de getroffen regio.

8:24