KIJK. Verbazingwekkende beelden: onder lawine bedolven man kan met vrije hand zwaaien naar reddingshelikopter

Beelden tonen hoe talloze Russische pantser­voer­tui­gen in de val worden gelokt in Voehledar

Een beruchte grensovergang bij Voehledar in Oekraïne is een dodelijke val geworden voor Russische soldaten. Het Oekraïens leger heeft verschillende mijnen op dat kruispunt gelegd. Op meerdere beelden, die op sociale media verspreid worden, is te zien hoe Russische soldaten in tanks en pantservoertuigen hun dood tegemoet rijden op dat beruchte kruispunt.