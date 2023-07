KIJK. Vader slaat in alle wanhoop voorruit in om baby te redden uit snikhete auto

Amerikaan­se ex-marinier (31), die vorig jaar nog werd bevrijd uit Russische cel, gewond geraakt in Oekraïne

Amerikaans ex-marinier Trevor Reed (31) - die jarenlang in Rusland vastzat en vorig jaar vrijkwam bij een gevangenenruil - is gewond geraakt in Oekraïne, dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reed vocht aan Oekraïense zijde mee tegen het Russische leger. Hij is enkele weken geleden gewond geraakt en is naar Duitsland gebracht voor medische zorg.