KIJK. Unieke beelden tonen nu ook eerste succesvolle maanlanding door India

Rus­sisch-Zweed­se man schuldig aan jarenlange spionage voor Moskou

Een Russisch-Zweedse man, die afgelopen najaar in zijn woning in Stockholm werd gearresteerd, is maandag beschuldigd van spionage voor Rusland. Dat heeft procureur Henrik Olin bekendgemaakt. Jarenlang zou hij informatie over Zweden en de Verenigde Staten aan Moskou hebben doorgespeeld.