KIJK. Uitgedroogd, verbrand en uitgeput, maar Charles (25) overleeft 35 helse uren in zinkend bootje

Hij werd gestoken door kwallen en zag ook haaien. “Hij was doodsbang”, vertelt zijn vader Raymond Gregory aan CNN. “Hij zegt dat hij meer gesprekken met God had in die 30 uren dan in zijn hele leven.” Overdag zat hij in de vlakke zon, maar de nacht was nog erger. “Hij was verbrand en het waaide. Hij zei dat het ijskoud was in dat water.”