KIJK. Turkse vrouw gered na 103 uur onder het puin: “Ze lag op een van haar overleden kinderen”

103 uur: zo lang zat de Turkse Zeynep bedolven onder het puin dat veroorzaakt werd door de hevige aardbeving die eerder deze week Turkije en Syrië trof. De 40-jarige vrouw kwam vast te zitten onder de restanten van het appartementsgebouw waarin ze woonde, dat tien verdiepingen hoog was. Reddingswerkers werkten 55 uur lang om de moeder te bereiken, dat laat het Duitse International Search and Rescue Team (ISAR) weten.

Volledig scherm Zeynep wordt op een brancard door de reddingswerkers naar een ambulance gedragen. © REUTERS

Toen maandagochtend de aardbeving plaatsvond, was Zeynep thuis met haar drie kinderen en haar man. De hele familie lag bedolven onder het puin van het ingestorte gebouw. Enkel Zeynep overleefde de ramp. 48 uur later werd ze door reddingswerkers gevonden, met behulp van reddingshonden. De vrouw bevond zich diep onder meerdere lagen beton, en de enige manier om tot bij haar te geraken, was via een zeer smalle toegang. Zeynep werd tijdens de redding door het reddingsteam voorzien van water en medicijnen.

Volledig scherm Het verwoeste appartementsgebouw waar Zeynep met haar gezin woonde. © REUTERS

Tijdens de redding vertelde Benno Riehl, lid van ISAR, dat de Turkse vrouw op een van haar overleden kinderen lag. Zeyneps man, die ook kwam te overlijden, lag op haar. “De vrouw is tussen de lichamen gedrukt”, aldus de reddingswerker.

Volledig scherm Zübeyde Kahraman, Zeyneps zus, bedankt de reddingswerkers. © REUTERS

Familie reageert geëmotioneerd

Zeynep werd na haar bevrijding meteen naar een ambulance gebracht. Ze kwam er met slechts lichte verwondingen van af. Haar zus Zübeyde reageerde geëmotioneerd op het moment dat Zeynep op een brancard werd weggedragen. Vier dagen lang wachtte ze bij de ruïnes van het gebouw totdat Zeynep was gered. “Mijn zus is naar het ziekenhuis in Adana vervoerd. Ze raakte enkel gewond aan haar voet”, vertelt Zübeyde. “We zijn zo blij dat ze nog leeft. Helaas bleven haar kinderen en man in het huis”, voegt haar broer Faruk er nog aan toe.

Volledig scherm Zübeyde Kahraman, Zeyneps zus, bedankt de reddingswerkers en vliegt hen in de armen. © REUTERS

Zeynep is lang niet de enige die ruim vier dagen na de beving nog levend van onder het puin gehaald wordt. Ook een baby van tien dagen oud en zijn moeder konden worden gered. Op foto’s is te zien hoe het kleintje in een thermisch deken gewikkeld werd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Nederlandse reddingsteam USAR slaagde er zelfs na 106 uur nog in om een achtjarige jongen te bevrijden. Ibrahim was aanspreekbaar en werd meegenomen door een ambulance. “Geef nooit op”, schrijft landelijk commandant Arjen Littooij op Twitter. “Nog steeds zetten we alles op alles om ieder leven te redden.” De afgelopen dagen redde het Nederlandse team al elf mensen.

In de provincie Hatay hebben reddingswerkers ook een man gered die 101 uur onder het puin had gelegen. Ze hadden tien uur nodig om hem van onder een betonblok te bevrijden, meldt omroep CNN Türk.

In Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije, zijn vrijdagochtend ook een vrouw en haar zoon levend gered, meldt de omroep. Ze lagen bedolven onder het puin van een tien verdiepingen tellend gebouw.

Ruim 22.000 doden

Het aantal geborgen lichamen blijft ondertussen stijgen. Alleen al in Turkije zijn 18.991 mensen omgekomen. Het dodental overtreft daarmee dat van de verwoestende aardbeving in 1999. Bij die aardbeving in de provincie Izmit kwamen toen meer dan 17.000 mensen om het leven.

Afad schat het aantal gewonden in Turkije op 74.242. De verwachting is dat het dodental nog drastisch zal toenemen. Volgens het Syrische staatsagentschap Sana en de reddingsorganisatie Witte Helmen zijn er tot nu toe meer dan 3.384 doden gevonden in Syrië.