KIJK. Turkse peuter Muhammed (2) zit 44 uur onder puin na aardbeving, reddingswerkers geven hem water via dopje

Op bovenstaande beelden is te zien hoe de 2-jarige Muhammed vastzit onder het puin in de Turkse provincie Hatay. Het jongetje was bij bewustzijn toen reddingswerkers hem vonden, maar hij was wel onderkoeld. Het duurde 44 uur voordat Muhammed van onder het puin gered kon worden. In de tussentijd kreeg het jongetje water via een dopje toegediend.