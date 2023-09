KIJK. Kadyrov: “Het feit dat jullie mijn moeder sancties opleggen, zal ik jullie nooit vergeven”

Eind augustus, op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag, kondigde de VS een sanctielijst aan met “personen en entiteiten” die “naar verluidt een rol hebben gespeeld in het gedwongen deporteren van Oekraïense kinderen uit door Rusland bezette gebieden naar Rusland, en/of het overbrengen van Oekraïense kinderen naar door Rusland bezette gebieden in Oekraïne”.

Ook de moeder van de Tsjetsjeense leider staat op die Amerikaanse sanctielijst, omdat ze lid is van de Akhmat Kadyrov Foundation. Dat is een organisatie die door de familie Kadyrov gebruikt wordt “om toezicht te houden op de “heropvoeding” van Oekraïense kinderen in kampen buiten Grozny (de hoofdstad van Tsjetsjenië, red.) in de Tsjetsjeense Republiek”, aldus het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Amerikaanse gruweldaad”

“Het feit dat jullie mijn moeder sancties opleggen, zal ik jullie nooit vergeven. Ik zal alles doen wat ik kan”, dreigde Ramzan Kadyrov. “Dit maakt onze handen alleen maar losser. Als de VS zulke misdadige middelen gerechtvaardigd hebben voor zichzelf, dan zullen wij ons door geen enkele grens laten beperken.”

Hij noemt onder meer de oorlog in Oekraïne een conflict dat door de Verenigde Staten werd “ontketend op basis van verzonnen redenen”. “De Amerikaanse criminelen zullen daar niet mee wegkomen als het aan Rusland ligt. Geniet maar van de sancties die voor ons pijnloos zijn. Wij zullen doorgaan met het breken van de ruggen van de Oekraïense NAVO-bendes. Het is noodzakelijk om deze Amerikaanse gruweldaad de kop in te drukken.”