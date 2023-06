KIJK. Trump reageert op ongelukkige val van Biden: “Je moet voorzichtig zijn als je van een helling trippelt”

De Amerikaanse ex-president Donald Trump (76) heeft gereageerd op de stuntelige val van huidig president Joe Biden (80). Die laatste struikelde gisteren op een diploma-uitreiking van de Amerikaanse Air Force Academy. “Ik hoop dat hij zich niet heeft bezeerd. Je moet voorzichtig zijn, zoiets wil je niet meemaken wanneer je van een helling moet trippelen”, aldus Trump, die daarmee verwees naar een opmerking die Biden in het verleden over hem maakte.

De beelden van Bidens val gingen snel viraal. De Amerikaanse president struikelde nadat hij het laatste diploma had uitgereikt. Gelukkig werd hij snel recht geholpen en hield hij niets over aan de val. De oorzaak van de valpartij bleek een ongelukkig geplaatst zandzakje.

“Te zot voor woorden”

Bidens rivaal Trump ziet er alvast de humor van in. “Is hij echt gevallen? Ik hoop dat hij zich niet heeft bezeerd (...), maar het hele gegeven is te zot voor woorden. Je moet voorzichtig zijn (...), zoiets wil je niet meemaken wanneer je van een helling moet trippelen”, reageerde hij.

De ex-president verwees daarmee naar een opmerking die Biden in 2020 over hem maakte. Biden spotte destijds met Trump omdat die onhandig van een hellend platform was gewandeld tijdens een toespraak. “Kijk hoe hij stapt en kijk hoe ik stap. Kijk hoe ik hellingen oploop en hoe hij van hellingen struikelt. Kom op”, grapte Biden toen.

“Dat was de beste toespraak die ik ooit heb gehouden, maar het regende en het was verschrikkelijk koud en winderig”, aldus Trump over die beruchte dag. “Die helling was zo glad als een ijsbaan.”

De val van Biden heeft de discussie over zijn leeftijd en gezondheid opnieuw aangewakkerd. De 80-jarige Biden is de oudste president die de Verenigde Staten tot nu toe hebben gekend, en hij is van plan om zich in 2024 opnieuw kandidaat te stellen.

