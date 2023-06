KIJK. Trump bijt van zich af na vervolging voor achterhouden documenten: “Ik ben onschuldig”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is aangeklaagd in de zaak rond de overheidsdocumenten die hij in januari 2021 zou meegenomen hebben uit het Witte Huis. Dat heeft hij via zijn sociaal medium Truth Social laten weten. Volgens de oud-president moet hij dinsdag voor de rechtbank van Miami verschijnen. De aanklacht bevat volgens Amerikaanse media ten minste zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie, samenzwering en valse verklaringen.

KIJK. Trump reageert op aanklachten rond overheidsdocumenten

“De corrupte regering-Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik aangeklaagd ben, schijnbaar vanwege de dozen-hoax”, zo meldt Trump op zijn sociaal netwerk Truth Social. Volgens de advocaat van Trump zal de voormalige president zich dinsdag zoals gevraagd bij de rechtbank in Miami melden.

Na zijn aftreden nam Trump vanuit het Witte Huis stapels al dan niet geheime documenten mee naar zijn privélandgoed in Florida. Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na hun ambtstermijn echter worden overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief. Het is dus strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de afgelopen maanden onderzocht of Trump inderdaad verkeerd is omgegaan met de onder meer geheime overheidsdocumenten die hij na zijn vertrek uit het Witte Huis bijhield. In augustus vorig jaar namen FBI-onderzoekers op Trumps landgoed Mar-a-Lago 13.000 overheidsdocumenten in beslag. Ongeveer honderd daarvan droegen het stempel geheim. Trump heeft eerder beweerd dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar daar geen bewijs van geleverd.

In een video op Truth Social reageerde Trump al dat hij “onschuldig” is.

Volledig scherm De Amerikaanse oud-president Trump. © AFP

“Aanklacht van zeven punten”

De aanklacht bevat volgens Amerikaanse media ten minste zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie, samenzwering en valse verklaringen. Hoewel precieze details verder nog niet bekend zijn, is een van de punten het moedwillig achterhouden van nationale defensiegeheimen in overtreding van de spionagewet. Dat schrijft ‘The New York Times’ op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Elk document over de nationale veiligheid dat Trump in zijn bezit had, geldt volgens de krant als een afzonderlijk misdrijf. In theorie geldt bij een veroordeling een gevangenisstraf van tien jaar per keer, maar aangeklaagden in andere zaken betreffende de spionagewet hebben volgens ‘The New York Times’ aanzienlijk minder dan het maximum gekregen.

Eerste maal federale aanklacht voor oud-president VS

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president te maken krijgt met een federale aanklacht, schrijft ‘The New York Times’. “Het plaatst de natie in een bijzondere positie door Trumps status als voormalig president, maar ook als koploper voor de Republikeinse presidentiële nominatie om het in 2024 op te nemen tegen Biden, wiens regering nu een veroordeling van zijn potentiële rivaal nastreeft”, aldus de krant.

Tijdens een persconferentie donderdag in het Witte Huis wees president Joe Biden suggesties af dat een eventuele veroordeling van zijn voorganger en rivaal politiek gemotiveerd zou zijn en vertelde hij journalisten dat hij “eerlijk” was. “Je zult zien dat ik niet één keer het ministerie van Justitie heb gesuggereerd wat het wel en niet moest doen”, zei Biden.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy heeft op Twitter laten weten dat hij de aanklacht tegen voormalig president Donald Trump “een donkere dag” voor de Verenigde Staten vindt. Daarnaast schrijft McCarthy dat het “gewetenloos is voor een president om de topkandidaat van de oppositie aan te klagen. Joe Biden bewaarde tientallen jaren geheime documenten. Ik en elke Amerikaan die in de rechtsstaat gelooft, staan achter president Trump tegen dit ernstige onrecht.”

Onlangs nog rechtszaak verloren

Onlangs verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.

KIJK. Uitgelegd: hiervoor wordt Trump aangeklaagd

Volledig scherm Op het fotootje tussen de gerechtelijke documenten de overheidsdocumenten zoals ze bij Trump thuis werden gevonden. © AP

