Rock (52) zet zelf een video online waarin hij met een halfautomatisch geweer enkele dozen Bud Light lekschiet. “Fuck Bud Light, en fuck Anheuser-Busch”, sneert hij nog naar de camera terwijl hij zijn middenvinger opsteekt. De rapper draagt niet toevallig een ‘Make America Great Again’-pet van Donald Trump, want het is in die conservatieve hoek dat de reclame in het verkeerde keelgat schiet.



Dylan Mulvaney is niet de eerste de beste, want als influencer en activiste is ze ook buiten sociale media een bekend gezicht. Ze acteert sinds 2015 en maakte tijdens de pandemie bekend dat ze een transgender vrouw is. Sinds begin vorig jaar scoort ze op TikTok met video’s van haar transitie. Afgelopen oktober ontmoette ze president Joe Biden in het Witte Huis en begin februari stond ze op de rode loper van de Grammy Awards. Ze krijgt online bakken haatberichten, iets waarover ze sprak in onder meer talkshow ‘The Drew Barrymore Show’.