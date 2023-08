KIJK. Toeriste springt in Trevifontein om waterfles te vullen: “Ze leek niet te snappen wat ze fout deed”

Al 70 jaar pennen­vrien­din­nen, maar pas nu ontmoeten Amerikaan­se Carol-Ann en Britse Patsy elkaar voor het eerst

Patsy Gregory woont in Hoghton in Engeland, Carol-Ann Krause in Conway in de Amerikaanse staat South Carolina. Ze zijn allebei 80 en al bijna 70 jaar pennenvriendinnen. Al die tijd bleef dat een vriendschap op afstand. Pas recent ontmoetten de twee elkaar live, voor het eerst in hun leven. Een onvergetelijk cadeau van de drie kinderen van Patsy voor haar tachtigste verjaardag.