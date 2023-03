KIJK. Tachtigjarige conciërge kan eindelijk met pensioen dankzij inzamelingsactie van drie leerlingen

Oekraïens leger wil posities in Bachmoet versterken

Het Oekraïense leger is van plan om zijn posities in Bachmoet te verstevigen. Dat heeft president Zelensky meegedeeld. In de Oost-Oekraïense stad wordt al maanden fel gevochten. De voorbije dagen werd nog gespeculeerd over een eventuele terugtrekking van Oekraïense troepen uit de stad.