KIJK. Strandgangers zien Russisch gevechtsvliegtuig crashen in zee

LIVE. Poetin: Kiev zit achter “terroris­ti­sche aanslag” op Krimbrug - Rusland maakt einde aan graan­deal

De brug die schiereiland de Krim met het Russische vasteland verbindt, is vannacht door een “terroristische aanslag” getroffen. Dat zegt president Vladimir Poetin, die Kiev beschuldigt. Ondanks de zware schade zouden de pijlers intact zijn. Een verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne, die vanavond afloopt, is voorlopig niet in zicht. De VN en verscheidene andere landen vroegen Moskou tevergeefs het akkoord te verlengen om mogelijke voedseltekorten, vooral in Afrika, te voorkomen. Bij het Kremlin klinkt vandaag een “njet”. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.