KIJK. Storm Juliette bedekt Spaans vakantieparadijs Mallorca onder dikke laag sneeuw: “Al twaalf jaar niet meer gezien”

Grote delen van Spanje zijn vandaag wakker geworden onder een dikke laag sneeuw. Het land wordt op dit moment getroffen door sneeuwstorm ‘Juliette’. Het winterweer brengt alvast enkele unieke beelden met zich mee. Geen zon, zee en strand, maar wel vrieskou en dikke sneeuwvlokken. Vooral voor het eiland Mallorca, dat in de zomer een echt vakantieparadijs is, is sneeuw aan de kust een uiterst zeldzaam verschijnsel. “Dit is iets wat we al twaalf jaar niet meer op Mallorca hebben gezien”, klinkt het.

Storm Juliette houdt Spanje al dagenlang in de greep. Door een koudegolf vanuit het noorden van het land werd nu ook het vasteland getroffen, al dooit de sneeuw daar wel aan een sneltempo. Voor de oostelijke eilandengroep de Balearen geldt op dit moment code oranje voor sneeuwval, alsook voor de regio’s Castilië en León, Castilië-La Mancha, Aragon en Catalonië.

In de regio Cantabrië wordt een sneeuwlaag van 6 centimeter verwacht en bedragen de temperaturen ongeveer -6 graden. In Catalonië zal het kwik tot -10 graden dalen. In heel wat gebieden zijn de wegen spekglad. Het Spaanse meteorologisch instituut AEMET roept bijgevolg op tot voorzichtigheid.

In grote delen van de westelijke regio Extremadura, aan de grens met Portugal, wordt eveneens sneeuw verwacht. Ook in de hoofdstad Madrid is een winterse bui niet uitgesloten en daalt het kwik tot -10 graden Celsius.

Grote delen van Spanje worden op dit moment getroffen door sneeuwstorm 'Juliette'. Op de foto is te zien hoe de Tibidabo-heuvel in Barcelona bedekt is onder een laagje sneeuw.

“Ongelooflijk”

Ook het zonovergoten vakantieparadijs Mallorca kleurt nu spierwit. Daar geniet de bevolking met volle teugen van. Voor de inwoners is het een erg zeldzaam verschijnsel dat al twaalf jaar lang niet meer is gezien: “Dit hadden we helemaal niet verwacht. We kwamen naar hier om de dag door te brengen en het is echt ongelooflijk”, klinkt het.

Op de hoogste bergtoppen van de Pyreneeën werd een temperatuur van -19 graden geregistreerd, zo schrijft de Spaanse krant ‘El País’. In de meer bevolkte gebieden van de bergketen bedraagt de temperatuur vandaag -7 graden Celsius.

Volgens AEMET zullen de vriestemperaturen en de sneeuwval in het land nog zeker de hele week aanhouden.

Ook het zonovergoten vakantieparadijs Mallorca kleurt nu spierwit.

Ook het zonovergoten vakantieparadijs Mallorca kleurt nu spierwit.

Spanje en Mallorca begraven onder een dikke laag sneeuw ten gevolge van storm Juliette.

