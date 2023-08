KIJK. Splinternieuwe elektrische Lamborghini vliegt spontaan in brand tijdens ritje door de straten van Moskou

Oppenhei­mer en Russische dreigemen­ten maken kernramp in 1945 weer actueel

Het nucleaire spook waart weer rond. Recente Russische dreigementen met (strategische) atoombommen in de oorlog met Oekraïne, maar ook de grote aandacht voor de film ‘Oppenheimer’ hebben de jaarlijkse herdenkingen in Hiroshima en Nagasaki een actuele lading gegeven. “Het grootste risico is dat een terreurorganisatie zo’n bom in handen krijgt”, zegt historicus Maarten Van Rossem.