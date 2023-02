KIJK. Schokkende beelden uit Chinese dierentuin tonen aap die flesje gooit naar jong meisje

Een aap in de Nanning Zoo in de Chinese provincie Guangxi heeft een meisje verwond. Het jonge meisje probeerde een video van het dier te maken. Op deze videobeelden is te zien dat de aap een flesje haar richting uitgooit. Het flesje komt terecht in haar gezicht en ze raakt lichtgewond. De video zorgt voor heel wat discussie online. Sommigen denken dat de bezoekers de aap aan het opfokken waren. Anderen zijn bezorgd over het gedrag van het dier en vinden hem levensgevaarlijk.