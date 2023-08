KIJK. Schokkende beelden tonen hoe lerares leerlingen aanmoedigt om huilend kind te slaan in India: “Sla hem harder!”

Een man filmt hoe een huilend moslimkind vooraan de klas staat in India. Als snel wordt duidelijk waarom het kind aan het wenen is. Lerares Tripta moedigt de andere leerlingen aan om de jongen te slaan. Al lachend kijkt ze toe hoe de kinderen op de jongen kloppen, prevelt iets over moslimkinderen en vraagt hen waarom ze niet harder slaan. De reden: de jongen zou zijn maaltafels niet hebben geoefend. De beelden zorgen voor veel verontwaardiging in India en de politie is een onderzoek gestart.