KIJK. Schokkende beelden tonen hoe kalveren zwaar mishandeld worden door boer: dieren krijgen meerdere klappen

Berlijn krijgt na meer dan 20 jaar opnieuw een conserva­tie­ve burgemees­ter

Met Kai Wegner is donderdag voor het eerst in 22 jaar een conservatieve burgemeester verkozen in Berlijn. De 50-jarige Wegner is partijleider van de lokale CDU-afdeling en lost het jarenlange sociaaldemocratische stadsbestuur af.