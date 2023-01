KIJK. Schokkende beelden tonen hoe baasje pitbull over hek met prikkeldraad gooit en achterlaat

Voormalig MMA-vech­ter ‘New York Badass’ in Mexico aangehou­den voor moord op zijn vriendin

De voormalige Amerikaanse MMA-vechter en kickbokser Phil Baroni (46), ook bekend als ‘The New York Badass’, is in Mexico aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin. De vrouw werd zondag dood aangetroffen in een strandresort in San Francisco aan de Mexicaanse westkust.

5 januari