KIJK. Russische stad pakt uit met kerstdecoratie in oorlogsthema: van ijssoldaten tot dennenbomen met pro-oorlogssymbolen

Russische kerstman laat grensgebie­den met Oekraïne links liggen

De Russische versie van de kerstman zal dit jaar ver weg blijven van de geannexeerde gebieden in Oekraïne en de grensstreek. ‘Vadertje Winter’ (of Ded Moroz in het Russisch) maakt steeds een tocht per trein waarbij hij Rusland doorkruist. Dit jaar valt echter op dat hij geen stops heeft voorzien in de geannexeerde gebieden in Oekraïne of steden vlak bij de grens met Oekraïne.

19 december