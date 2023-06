KIJK. Russische staatstelevisie begrijpt maar niet waarom Oekraïners de Russen haten “met elke vezel in hun lichaam”

Politicoloog en journalist Maxim Yusin gooide de knuppel in het hoenderhok toen hij vertelde dat volgens hem 80 procent van de Oekraïners de Russen haten “met elke vezel in hun lichaam”.

Zijn collega Bogdan Bezpalko was het daar niet mee eens en meende dat het om een klein aantal mensen gaat die anderen aansteken met hun radicale ideeën. “Ik zou het ontmenselijking noemen", haalde hij aan. “Het terugkeren naar een dierlijk niveau. Maar ik denk niet dat deze mensen in de meerderheid zijn. Ze werken als radiotorens die signalen versturen en anderen infecteren. Die torens moeten uitgezet worden en de mensen moeten onder een normale invloed geplaatst worden.”

Depressie

De meeste mensen in Oekraïne verkeren volgens hem in een staat van “apathie en depressie”. “Ze hebben genoeg van de oorlog. De haat van enkelingen bereikt hen en vindt weerklank. Deze informatie wordt hen constant opgedrongen.” En over de enkelingen die de haat verspreiden: “Ze doen het omdat ze tot een radicale ideologie behoren of uit pure arrogantie, om trendy te zijn, bij wijze van hype”, aldus Bezpalko.

Opmerkelijk: hij kreeg tijdens zijn betoog forse tegenwind van journaliste Yanina Lazarevna. “Deze mensen worden niet beïnvloed door een radicale minderheid, maar door bombardementen en luchtalarmen in het midden van de nacht”, gooide ze terug. “Militaire acties en het feit dat ze zich constant moeten afvragen of ze de volgende dag of nacht wel zullen halen. Natuurlijk houden ze niet van jullie.”

Volledig scherm

Wat eraan te doen is? Volgens directeur Igor Shishkin van het Instituut voor Diaspora en Integratie moet de Russische identiteit in Oekraïne beschermd worden. “Dat kan op dit moment maar op één manier: door Oekraïne zo snel mogelijk te liquideren”, zegt hij.

Violist

Volgens violist Petr Lundstrem - die ook als expert wordt opgevoerd - kan er alleen iets aan gedaan worden “door Oekraïne fysiek te onderwerpen, onze eigen propaganda daar te verspreiden en jongeren op te voeden”. “We moeten hetzelfde doen als in Tsjetsjenië twintig jaar geleden. De mensen die nu tégen ons vechten moeten in de toekomst vóór ons vechten. Dat is de enige manier.”

Een idee dat door Yusin - die zich ook opmerkelijk kritisch toont - wordt afgedaan als “wishful thinking”. “Het is tijd om met ons hoofd uit de wolken te komen", repliceert hij, wat niet in goede aarde valt bij de presentator.

