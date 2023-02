KIJK. Russische soldaat stuurt laatste boodschap naar vrouw voordat hij in kist naar huis terugkeert: “Stuur niet nog meer mensen hierheen”

De Russische soldaat Viktor Sevalnev werd uit de gevangenis gehaald om voor Rusland te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zat opgesloten na gewapende overvallen en geweldpleging. Maar na een aanval op een fabriek met zijn Russische eenheid is Sevalnev er niet meer gerust in: “Ze willen ons allemaal vermoorden”. In een laatste boodschap aan zijn vrouw is duidelijk te horen hoe hij vreest voor zijn leven. “Ik word meegenomen zodat ze me kunnen doodschieten. Ik wil terug, maar ik mag niet”, is te horen. Niet veel later keert de Russische soldaat in een kist terug naar zijn vrouw.