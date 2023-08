KIJK. Russische militairen jagen kinderen de stuipen op het lijf met “schijnexecutie”: zeker één kind gewond

LIVE. Vliegver­keer op luchtha­vens Moskou tijdelijk stilgelegd: drones neerge­haald boven Russische hoofdstad

Het vliegverkeer op de drie grootste luchthavens van Moskou, Vnoekovo, Sheremetyevo en Domodedovo, is deze ochtend vroeg tijdelijk stilgelegd. Voor het opschorten van de vluchten is geen verklaring gegeven, maar Rusland meldde in de nacht van maandag op dinsdag wel Oekraïense drone-aanvallen, ook in Moskou. Ook de Oekraïense stad Zaporizja, in het zuidoosten van het land, is volgens mediaberichten afgelopen nacht opnieuw het slachtoffer geworden van aanvallen met Shahed-drones. Het Russische leger laat weten deze ochtend vroeg een Oekraïens verkenningsschip op de Zwarte Zee vernietigd te hebben. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.