KIJK. Russen probeerden opmars Wagner-leger af te stoppen met grote explosie op de snelweg

Doorbraak in Nederland­se cold case: na 20 jaar verdachte aangehou­den in zaak gedode vrouw

De Nederlandse politie heeft vorige week een 42-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 34-jarige Jody. De vrouw werd in 2003 dood teruggevonden in de bosjes in de omgeving van een sportpark in Amsterdam. De politie kwam de verdachte op het spoor na een nieuw DNA-onderzoek, meldt de politie maandag. De man is afgelopen vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris (Nederlands equivalent van een onderzoeksrechter, nvdr), die besliste dat hij nog veertien dagen blijft vastzitten.