KIJK. Ruslandexperte Carolien Van Nunen: “Lijkt erop dat Prigozjin militaire leiding van Rusland omver wil werpen”

Hoe gevaarlijk is dengue? ECDC waarschuwt voor oprukkende mug die dit virus verspreidt.

Wereldwijd is het denguevirus de snelst verspreidende virale ziekte die muggen overdragen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het een van de grootste bedreigingen van de toekomst. Ook in Europa rukt de mug die de ziekte verspreidt op, waarschuwt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Maar hoe gevaarlijk is deze tropische ziekte? Waar zit de mug al overal? En wat kan je tegen dengue doen? Eric van Gorp, hoogleraar virologie en internist-infectioloog bij het Erasmus MC, legt alles uit wat je moet weten over dit virus, ook wel bekend als knokkelkoorts.