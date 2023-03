KIJK. Rusland lost trailer van eerste langspeelfilm opgenomen in de ruimte ‘The Challenge’

De trailer van de Russische film ‘The Challenge’ is vanaf gisteren te zien. De volledige film zou moeten uitkomen in april dit jaar. Dat betekent dat ‘The Challenge’ de eerste film is waarvoor de cast en crew naar de ruimte gestuurd werden want voor heel wat scènes werd gefilmd op het International Space Station.

In oktober 2021, nog voor Rusland Oekraïne binnenviel, werd ‘The Challenge’ gefilmd aan boord van het ISS, maar liefst 400 km boven de aarde. De naam van de film blijkt erg goed gekozen want het project was wel degelijk een heuse uitdaging voor regisseur Klim Shipenko. Hij omschreef de film als “een experiment” want er was “niemand om advies van te krijgen.”

De hoofdrol in ‘The Challenge’ wordt vertolkt door actrice Yulia Peresild. Verder verschijnt ook regisseur Shipenko zelf, samen met kosmonauten Anton Sjkaplerov, Oleg Novitski en Pjotr Doebrov. De film volgt een arts, gespeeld door Peresild, die nooit interesse toonde in ruimtevaart. Ze wordt echter opgeroepen om naar het ISS te reizen om daar het leven van een kosmonaut te redden. De zieke kosmonaut wordt gespeeld door Novitski.

Bekijk hier de trailer van ‘The Challenge’.

‘The Challenge’ heeft ongeveer 1,115 miljard roebel (zo’n 13,8 miljoen euro) gekost om te maken. De film is geproduceerd door ruimtevaartorganisatie Roscosmos, Channel One en filmstudio Yellow, Black and White. Vladimir Poetins ruimtevaartchef Dmitri Rogozin, hoofd van Roscosmos, benoemde zichzelf tot producent van het project.

‘The Challenge’ is dus de eerste langspeelfilm waarvoor de cast de ruimte werd ingevlogen voor de opnames, die twaalf dagen duurden. Eerder verschenen echter al wel andere projecten, maar geen langspeelfilm, die in het ISS gefilmd werden. Zo werd het ruimtestation al gebruikt voor scènes in een documentaire van IMAX in 2002 met Tom Cruise als verteller en voor een kortfilm van acht minuten van ruimtetoerist Richard Garriott.