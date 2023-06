KIJK. Rus tuimelt van pantservoertuig en wordt achtergelaten: beelden tonen hoe zijn makkers seconden later op landmijn rijden

Er duiken steeds meer beelden op van vijandelijkheden aan het front in Oekraïne nu het grote tegenoffensief van start is gegaan. Zo is onder meer te zien hoe een Russische soldaat van een pantservoertuig dondert en achtergelaten wordt. Mogelijk heeft hij geluk, want enkele seconden later rijden zijn strijdmakkers op een landmijn.