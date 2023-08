KIJK. Republikeinse toppoliticus (81) ‘bevriest’ opnieuw tijdens persconferentie en staart secondenlang stilzwijgend voor zich uit

De 81-jarige republikein gaf woensdagmiddag een persconferentie in Convington in zijn thuisstaat Kentucky. Op beelden van de Amerikaanse zender NBC is te zien hoe hij plots verwart lijkt te reageren wanneer een journalist in de zaal hem vraagt of hij zich in 2026 opnieuw verkiesbaar zou stellen. Aanvankelijk vraagt McConnell om de vraag te herhalen, om daarna in de diepte te staren zonder iets te zeggen. De politicus blijft secondenlang zo staan. Een van zijn medewerksters schiet ter hulp en herhaalt de vraag in het oor van de senator, om er uiteindelijk nog een tweede medewerker bij te halen. “Excuseer, we hebben een momentje nodig", zegt ze tegen de aanwezige journalisten.