KIJK. Raket slaat in op Russisch trainingskamp en doorzeeft het met 180.000 kleine stalen balletjes

Op dronebeelden van net voor de inslag is te zien hoe 18 Russische soldaten schietoefeningen doen in het open veld net naast het trainingskamp. Ze staan netjes op een rij, in de buurt van enkele gebouwen.

Plots slaat een eerste raket in, iets wat volgens de commentaar door technische problemen met de drone echter niet te zien is. Even later kan je wel een dikke rookpluim van het terrein zien opstijgen. Op de beelden is te zien dat er acht doden en vier gewonden gevallen zijn bij de Russen. De overlevers proberen te vluchten met een truck en verschuilen zich in de trainingsgebouwen even verderop. Daarop slaat een tweede raket in en de dronebeelden tonen dat die het volledige gebouw en de omgeving doorzeeft.