KIJK. “Raar om hier als toerist tussen te lopen”: landgenoten getuigen vanuit rampgebied Italië

Levering van F-16's aan Oekraïne is “aan het Witte Huis”, zeggen Londen en Berlijn

De Britse en Duitse ministers van Defensie hebben vandaag in Berlijn gezegd dat het “aan het Witte Huis” is om te beslissen of er F-16 straaljagers aan Kiev worden geleverd. Beide landen laten horen dat ze niet over de gevraagde F-16's beschikken, en dus geen actieve rol kunnen aannemen in de ‘straaljagercoalitie’.