KIJK. Publiek lacht Russische minister van Buitenlandse Zaken uit wanneer hij zegt dat Rusland de oorlog wil stoppen

Amerikaan­se man sterft door herseneten­de parasiet nadat hij neus met kraantjes­wa­ter spoelt

In de Amerikaanse staat Florida is een man om het leven gekomen doordat hij zijn neus met kraantjeswater had gespoeld. De man raakte tijdens de spoeling geïnfecteerd met een zeldzame hersenetende parasiet en is daar gisteren aan overleden, zo melden de lokale gezondheidsautoriteiten.