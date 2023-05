KIJK. President Zelensky ontvangen door paus Franciscus: “Oorlog brengt onnoemelijk lijden en dood”

UpdateOekraïense president Volodymyr Zelensky is zaterdagnamiddag aangekomen in Vaticaanstad voor een audiëntie met paus Franciscus, zo meldt AFP. De 86-jarige paus heeft tijdens het bezoek van Zelenksy en verschillende adviseurs benadrukt dat de oorlog “onnoemelijk lijden en dood” brengt. Morgen reist Zelensky door naar Duitsland, dat hij voor het eerst sinds de oorlog met Rusland uitbrak een bezoek brengt.

Zelensky had in Rome ook een ontmoeting met de Italiaans premier Giorgia Meloni, die zei “uit te gaan van een Oekraïense overwinning, na de brutale en oneerlijke agressie van Rusland.” Ze beloofde ook dat Italië “Kiev zo lang dat nodig is van steun en wapens zal voorzien.”

Franciscus, die graag vrede wil, ontmoette de Oekraïense leider voor het laatst in 2020. De paus houdt regelmatig hartstochtelijke pleidooien namens het, in zijn woorden, “gemartelde” volk van Oekraïne. Eind april, toen hij van een reis naar Hongarije naar Rome terugvloog, vertelde Franciscus aan verslaggevers in het vliegtuig dat het Vaticaan betrokken was bij een vredesmissie achter de schermen, maar hij gaf daarover verder geen details.

Volgens de Italiaanse staatstelevisie zijn erg strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens het Oekraïense bezoek aan Rome. Er werd onder meer een vliegverbod afgekondigd in het luchtruim boven de Italiaanse hoofdstad en scherpschutters van de politie staan strategisch opgesteld op hoge gebouwen in de stad.

Prestigieuze Karelsprijs

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal zondag voor het eerst sinds de Russische aanvalsoorlog in zijn land naar Duitsland reizen. Dat heeft het Duitse persagentschap dpa vernomen uit regeringskringen.

Of Zelensky zaterdagavond er al zal zijn of pas zondag, is nog niet duidelijk. Zondag zal hij in ieder geval de prestigieuze Karelsprijs in ontvangst nemen. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich, naar het voorbeeld van Karel de Grote, ‘vader van Europa’, inzet voor de Europese eenheid.

De prijs wordt in de stad Aken uitgereikt, maar het is niet zeker of Zelensky die in persoon zal gaan ontvangen. “Voor het eerst in zijn lange geschiedenis erkent de Karelsprijs met deze beloning dat de vrijheid en de grondbeginselen van Europa zo nodig met geweld moeten worden verdedigd”, aldus Jürgen Linden, hoofd van het comité dat de prijs organiseert, eerder in het Duitse dagblad Tagesspiegel.

Scholz

Het programma van het bezoek aan Duitsland is nog niet officieel bekend, maar volgens media zou de Oekraïner de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de president Frank-Walter Steinmeier ontmoeten.

