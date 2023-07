KIJK. Politie stuit op vals alarm: schreeuwende vrouw blijkt luide papegaai te zijn

Allergie voor vlees na een tekenbeet: wat is het alfa-gal syndroom? “Zelfs last door rook bij bakken van vlees”

Dat teken gevaarlijk zijn weet iedereen. Door een beet van deze spinachtigen kan je bijvoorbeeld de ziekte van Lyme of tekenencefalitis oplopen. Maar wist je dat ze je ook voor een deel vegetariër voor het leven kunnen maken? Zo kan je via hen het alfa-galsyndroom oplopen en allergisch worden aan vlees. Maar hoe veroorzaken teken deze allergie? Waar kan je dit overal oplopen? En valt er iets tegen te doen? Bioloog Wietse Chanet vertelt er ons alles over. “Zelfs de rook inademen bij het bakken van vlees kan tot symptomen leiden”