KIJK. Poetin haalt uit naar westerse landen in speech op 9 meiparade: “Ze planten zaadjes van haat en Russofobie”

Vandaag herdenken de Russen de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens de traditionele 9 meiparade naar goede gewoonte een toespraak gehouden op het Rode Plein in Moskou. Daarin haalde hij zoals verwacht fel uit naar het Westen, dat volgens hem “een oorlog tegen Rusland heeft ontketend”. Door recente droneaanvallen in Rusland, onder meer op het Kremlin, staan de autoriteiten in het land op scherp.

De militaire parade voor de ‘Dag van de Overwinning’ startte vanochtend om 9 uur Belgische tijd, of 10 uur in Rusland, op het Rode Plein in Moskou. Eerder was er speculatie dat de parade zou worden afgelast, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Er golden wel strengere veiligheidsmaatregelen.

Ook president Vladimir Poetin woonde de parade bij en gaf een toespraak. “Vandaag bevindt de beschaving zich opnieuw op een beslissend keerpunt. Een echte oorlog is ontketend tegen het moederland”, zei hij tijdens zijn speech. “We hebben internationaal terrorisme teruggeslagen, we zullen de inwoners van de Donbas beschermen en we zullen onze veiligheid verzekeren”, klonk het voorts.

Poetin vroeg ook een minuut stilte voor de slachtoffers van de “Grote Vaderlandse Oorlog” tegen nazi-Duitsland. “We buigen het hoofd voor de schitterende herinnering aan iedereen die het leven heeft verloren tijdens de oorlog”, klonk het.

KIJK. Poetin vraagt een minuut stilte tijdens zijn toespraak

De toekomst van de Russische soevereiniteit hangt volgens Poetin af van de Russische soldaten in de zogenaamde “speciale militaire operatie” in Oekraïne. “Iedereen bidt voor jullie”, zei hij. “Niets is momenteel belangrijker dan jullie militaire taak. De veiligheid van het land ligt bij jullie, de toekomst van onze staat en ons volk hangt van jullie af.”

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin op de 9 meiparade in Moskou. © via REUTERS

“Wij willen een vredige toekomst”

Poetin haalde zoals verwacht fel uit naar het Westen, dat volgens hem wil dat Rusland “ten onder gaat”. Dat is hun enige doel. Het Westen is duidelijk vergeten wie de nazi’s verslagen heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zei hij. “Wij willen een vredige toekomst, maar de westerse elites planten continu zaadjes van haat en Russofobie”, aldus Poetin. In zijn speech hekelde hij ook dat herdenkingsmonumenten aan Sovjetsoldaten worden vernield. “Het Oekraïense volk is een gijzelaar geworden van de westerse ambities.”

Volgens officiële cijfers marcheerden ongeveer 8.000 soldaten over het Rode Plein. Onder hen waren ook mannen die de voorbije maanden in Oekraïne vochten.

Anders dan eerst was aangekondigd waren ook buitenlandse gasten aanwezig. Zo zaten de staatshoofden en regeringsleiders van Wit-Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Armenië in de tribune. “Het is heel belangrijk dat de leiders van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) hier vandaag in Moskou zijn bijeengekomen”, zei Poetin. “Alle volkeren van de Sovjet-Unie hebben bijgedragen tot de gezamenlijke overwinning”, klonk het.

Volledig scherm Poetin met de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev (midden) en de president van Oezbekistan Shavkat Mirziyoyev. © ANP / EPA

Volledig scherm Volgens officiële cijfers marcheerden ongeveer 8.000 soldaten over het Rode Plein. © via REUTERS

Luchtshow geschrapt

Dit jaar vond er opvallend genoeg geen luchtdefilé plaats. De afgelopen jaren werd de vliegshow aan de hemel van Moskou meermaals geschrapt door het slechte weer. Ondanks de blauwe hemel werd de defilé dit jaar afgelast door de veiligheidsrisico’s.

Daarnaast toonde het Russische leger tijdens de parade vooral gepantserde voertuigen op wielen. Er waren bij deze editie dus geen gevechtstanks te zien, met uitzondering van de historische T-34-tank uit de Tweede Wereldoorlog. Er is geen officiële uitleg waarom de gevechtstanks ontbraken. De voorbije jaren verscheen het nieuwste tankmodel Armata (T-14) wel nog.

Vorige week beschuldigde het Kremlin de Oekraïense autoriteiten van een droneaanval en een “moordpoging” op president Poetin. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontkent enige betrokkenheid. Volgens sommigen was de aanval in scène gezet.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.