KIJK. Plotse giftige algenbloei voor Amerikaanse kust: zeeleeuwen vechten voor hun leven, dolfijnen spoelen dood aan

Oekraïense president Zelensky haalt uit naar Poetin: "Al de macht die hij ooit had, brokkelt af”

De reactie van Poetin op de gewapende opstand van Wagner was “zwak” en de Russische president “verliest de controle over zijn eigen volk”, dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview met CNN. Volgens hem “brokkelt de macht van Poetin gewoon af”. Intussen beweert de Russische veiligheidsdienst FSB een moordaanslag op de pro-Russische leider van de Krim, Sergej Aksjonov, te hebben verijdeld. Herlees de ontwikkelingen van maandag 3 juli hier.