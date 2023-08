KIJK. Pinguïn Nils Olav III krijgt onderscheiding in het Noorse leger en is nu het dier met de hoogste militaire titel ter wereld

Het lijfwachtenbataljon adopteerde voor het eerst een pinguïn in 1972. Het keurkorps noemde hem Nils Olav, naar de toenmalige Noorse koning en naar hun commandant. De pinguïn is door de Britten bovendien in de adelstand verheven en moet met ‘Sir’ worden aangesproken. De huidige Nils Olav is inmiddels de derde in een heuse dynastie. In 2016 werd de pinguïn nog bevorderd tot generaal.