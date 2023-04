KIJK. Pentagon geeft beelden vrij van ‘UFO’ en onderzoekt 650 incidenten, maar voorlopig geen bewijs dat ze buitenaards zijn

Starship vliegt vandaag naar de ruimte: “De grote vrachtruim­te en herbruik­baar­heid zullen de prijzen voor ruimtemis­sies naar beneden trekken”

Als alles goed gaat stijgt ‘Starship’ vandaag tussen 15.28 en 16.30 uur voor het eerst op vanuit Texas. Eerder deze week moest het ruimtevaartbedrijf SpaceX de lancering uitstellen wegens een technisch probleem. Maar wat is ‘Starship' precies? Wat zijn de plannen voor de grootste raket ooit als de testvlucht vandaag succesvol is? En is hij ook herbruikbaar zoals Elon Musk zijn andere raketten? Vijf vragen en antwoorden over ‘Starship’.