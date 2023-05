KIJK. Pakistaanse ex-premier Imran Khan gearresteerd

Pakistaan­se ex-pre­mier Imran Khan verschanst zich, botsingen tussen aanhangers en politie

De Pakistaanse ex-premier Imran Khan heeft zich woensdag in zijn woning in Lahore, in het zuiden van het land, verschanst tegen pogingen om hem te arresteren. Hij zei dat het arrestatiebevel tegen hem een complot van de regering is om hem te verhinderen aan de verkiezingen deel te nemen die voor later dit jaar gepland zijn.