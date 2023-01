KIJK.Overlevers aanval flatgebouw Dnipro reageren geschokt: “Ik zag bebloede mensen, vrouwen en kinderen. Dit is een woonwijk, waarom doen de Russen dit?”

In de Oekraïense stad Dnipro zijn tientallen doden en gewonden gevallen nadat zaterdag een Russische raket is ingeslagen op een flatgebouw. Inwoners reageren geschokt. Ze vragen zich vooral af waarom de Russen een burgerdoelwit kozen: “Dit is een woonwijk, er zijn hier geen militaire faciliteiten, er is hier niets. Het heeft alleen burgers geraakt, onschuldigen. Ik begrijp niet wat er in hun hoofden omgaat, waarom doen ze dit?” Bekijk de volledige getuigenis in bovenstaande video.