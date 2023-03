KIJK. Overlever schietpartij neemt plots het woord na persconferentie in Nashville: "Zijn jullie het niet beu om hier verslag over uit te brengen?”

Alweer

Alweer een schoolschietpartij, alweer een drama. President Joe Biden riep in een eerste reactie het Congres op om eindelijk op te treden tegen wapengeweld in de VS. “Genoeg is genoeg”, klaagde hij. Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre voegde toe: “Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”