KIJK. Opnieuw zwarte man doodgeschoten in VS: “Agente dacht dat hij een mes vasthield, maar het was een stift”

Stift

“Dit is een enorme tragedie”, reageerde korpschef Ron Thomas maandag tijdens een persconferentie. De identiteit van de agente die Cole doodschoot is niet vrijgegeven. Wel is bekend dat de vrouw sinds 2019 bij de politie van Denver werkt en dat ze nog nooit eerder betrokken was bij schietincidenten. Volgens het korps voelde de agente zich in het nauw gedreven en dacht ze dat Cole een mes in zijn handen had, terwijl het achteraf gezien gewoon om een stift bleek te gaan. “Er was niet veel tijd om te handelen voor ze overrompeld werd door die persoon”, aldus Thomas.